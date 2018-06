Cerca de 40 toneladas de maconha foram apreendidas no Rio

Cerca de 40 toneladas de maconha foram apreendidas durante a operação das polícias militar e civil do Rio no complexo do Alemão neste domingo, 28, segundo balanço parcial da Secretaria de Segurança Pública do Estado. Além da droga, aproximadamente 50 fuzis foram apreendidos e cerca de 20 pessoas foram presas neste domingo.

Segundo a Secretaria, o balanço final da operação deve ser concluído apenas em dias 15, devido à grande quantidade de materiais apreendidos que chegam às delegacias para contagem.