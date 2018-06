Cerca de 40 turbinas do A380 terão de ser trocadas, diz Qantas

Isso representaria aproximadamente metade de todas as turbinas Rolls Royce atualmente em operação em A380s, o maior avião de passageiros do mundo, com preço ao redor de 350 milhões de dólares cada.

"Temos conversado com a Airbus e a Rolls-Royce e entendemos que o número (de turbinas a serem substituídas) está em torno de 40", disse o executivo-chefe da Qantas, Alan Joyce, nesta quinta-feira.

Uma fonte familiar com o caso afirmou que a Singapore Airlines, que opera 11 dos A380s, poderia ser forçada a trocar mais de 20, a Qantas, uma dúzia, e a Lufthansa, que opera com os A380 mais novos, teria de substituir apenas uma ou duas turbinas.

A Emirates , maior operadora mundial dos A380, não está sendo afetada porque usa um tipo diferente de turbina.

(Por Balazs Koranyi)