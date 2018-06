Cerca de 50 mil maços de cigarros são apreendidos no Paraná

SÃO PAULO - Cerca de 50 mil maços de cigarros de origem estrangeira, introduzidos ilegalmente em território nacional, foram apreendidos nesta terça-feira, 28, no Lago de Itaipu, no Paraná. O barco carregado com a mercadoria e dois veículos utilizados no transporte terrestre também foram recolhidos.

A ação aconteceu quando equipes de policiais federais efetuavam patrulhamento às margens do Lago de Itaipu, na região de Entre Rios do Oeste, nas proximidades da base náutica, onde localizaram os dois veículos, uma WV Saveiro e uma Chevrolet Montana.

Além dos carros, foi apreendida uma embarcação, de médio porte, em alumínio, motor de 150HP, que estava ancorada às margens do lago. O barco e os veículos foram abandonados antes da chegada dos policiais federais. O valor estimado da apreensão é de R$ 150 mil.