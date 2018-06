Cerca de 50 presos fogem da penitenciária de Bangu Cerca de 50 detentos fugiram, no início da madrugada, da Casa de Custódia Jorge Santana, no complexo penitenciário de Bangu, na Zona Oeste do Rio. Até agora, de acordo com o registro, da 24ª DP, apenas Marcos Viana Barbosa, de 20 anos, foi recapturado. Algeci Pereira de Lima foi encontrado morto a tiros fora do presídio. Três policiais militares prestaram depoimento.