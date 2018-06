Cerca de 500 desabrigados continuam acampados em frente à Prefeitura do Rio

RIO - Cerca de 500 pessoas acampadas em frente à sede da prefeitura do Rio, na Cidade Nova, no centro, que estavam no prédio da empresa de telefonia Oi, desocupado na sexta-feira, 11, formam longas filas para embarcar em vans da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SMDS). O destino é um dos quatro postos de cadastramento na zona norte onde os nomes serão registrados para análise. Aqueles que comprovadamente não tiverem residência serão incluídos em projetos municipais.

A maior parte do grupo aceitou o acordo proposto pela SMDS para a saída da frente da prefeitura, mas muita gente está desconfiada de que de nada vai adiantar desmontar o acampamento e ter o nome cadastrado. "Meu medo é de ter ficado aqui (acampada na frente da prefeitura) esse tempo todo à toa", disse a dona de casa Aída Barbosa, de 50 anos. Os descontentes acreditam que a desmobilização vai enfraquecer o movimento e, com isso, será mais difícil conseguir casas para todos.