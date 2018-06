Cerca de 500 mil veículos devem deixar SP no feriado Cerca de 280 mil veículos devem deixar a cidade de São Paulo pelas Rodovias Anhangüera e Bandeirantes em direção ao Interior a partir da zero hora de amanhã por causa do feriado prolongado de Corpus Christi. Segundo a concessionária Autoban, os horários de pico de saída do paulistano ocorrerão das 16h às 22h de amanhã e das 8h ao meio-dia de quinta-feira. As praças de pedágio vão atender com capacidade plena nas cabines de arrecadação, especialmente nos horários de pico. Para evitar congestionamentos, sempre que necessário a AutoBAn acionará a operação "papa-fila": a cobrança da tarifa já será efetuada antes das cabines, diminuindo o tempo na operação. No domingo, no retorno a São Paulo, os motoristas deverão evitar as rodovias entre às 14h e às 22h quando está previsto maior movimento. As obras em execução no Sistema Anhangüera-Bandeirantes, que causam interferência no tráfego, como desvios ou interdições de pista, serão suspensas ao meio-dia de amanhã, com exceção dos serviços executados em caráter de emergência. No sistema Anchieta-Imigrantes, a estimativa da concessionária Ecovias é de que 150 mil a 240 mil veículos sigam para o litoral a partir da zero hora de amanhã. Amanhã e quinta-feira a descida será feita pelas pistas sul da Via Anchieta e da Imigrantes. Os veículos com destino a capital usarão as demais pistas para subir a serra. O tráfego de caminhões e ônibus em direção a São Paulo estará proibido na Rodovia dos Imigrantes, no trecho de serra, no domingo entre o meio-dia e à meia-noite, e a viagem será obrigatoriamente realizada pela Via Anchieta.