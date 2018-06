Cerca de 65 mil continuam sem energia elétrica no Rio Grande do Sul

SÃO PAULO - Cerca de 65 mil consumidores continuam sem energia elétrica na tarde desta segunda-feira, 12, no Rio Grande do Sul, em razão do temporal que atingiu o Estado no domingo, 11, segundo as três concessionárias de energia elétrica do Estado. Não há previsão para o restabelecimento total do serviço.

Somente na região da capital Porto Alegre, cerca de 14.500 clientes seguem sem luz, de acordo com a Companhia Estadual de Energia Elétrica.

Devido ao mau tempo, a Defesa Civil estadual registrou quedas de árvores e de muros nos municípios de Ararica, Bagé, Cachoeirinha, Canoas, Gravataí e Porto Alegre. Até as 16h30, não havia informações sobre vítimas.