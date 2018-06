Cereal killer Um dos maiores ícones da pindaíba da aviação comercial no Brasil, a barrinha de cereal da Gol não consta mais do cardápio das aeronaves da companhia desde o dia 19 de outubro. O sanduíche que a substituiu no upgrade de serviço de bordo, decorrência da fusão com a Varig, tem causado certa comoção nos céus de todo o País. É claro que, em sã consciência, ninguém sentiria saudades da hora do lanche nos vôos da Gol, mas já tem passageiro alimentando uma certa nostalgia daquele momento solene em que a aeromoça lhe perguntava com pompa de maître-d''hôtel: ''Castanha, banana ou abacaxi?'' Nos dias de caos aéreo, piadas com barrinhas eram o principal passatempo nas salas de embarque. Certa vez, em Congonhas, ouvi um grupo de caixeiros-viajantes roxos de fome calculando quantas rações de cereal cada um ganharia na viagem de cinco escalas até Manaus. ''Quero a minha cota em Max Goiabinha!'' - reivindicou um gaiato, arrancando gargalhadas ao redor. Enfim, os usuários da Gol eram felizes e não sabiam. PÓS-POIS Por conta de tiradas como ''não sou pessimista, o mundo é que é péssimo'', José Saramago já ganhou apelido em São Paulo: ''Saramargo'' CHOVE CHUVA Está chovendo forte na horta do Muricy Ramalho e, justiça seja feita à natureza, o técnico do São Paulo não tem do que reclamar Política exterior Começa a ganhar força na diplomacia global a idéia de se fazer vista grossa a uma possível batalha naval entre o Irã e os piratas da Somália no Oceano Índico. Ainda que não vença, necessariamente, o melhor. A passeio na vida O Senado teve bons motivos para rejeitar a liberação do uso de paletó e gravata no Congresso. Políticos adoram passeio completo. Alguns levam até a sogra no avião. Feitos um para o outro Vanderlei Luxemburgo não trocará o Palmeiras nem por um caminhão de dinheiro. O técnico, como se sabe, nunca foi ligado a valores materiais. Só quer corresponder o amor da torcida. Tremei, Datena! Rejeitado pela PF, Protógenes Queiroz recebeu convite para trabalhar na ONU. O delegado não deve descartar a possibilidade de ancorar um programa vespertino na TV, idéia que deve estar sendo cogitada por mais de uma emissora até. Turismo de aventura A turnê mundial do fim do mundo desembarcou em Bangcoc momentos antes de a oposição tailandesa ocupar o aeroporto da capital. Não acontecia nada tão importante para o turismo na Ásia desde o tsunami de 2004. O melhor amigo do homem Como acontece todos os anos no Dia de Ação de Graças nos EUA, o presidente Bush perdoou um peru em cerimônia na Casa Branca. Não é nada, não é nada são oito amigos que ele fez durante seu mandato.