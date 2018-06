CET amplia interdição na Paulista, amanhã A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) ampliará, a partir de amanhã, a interdição na Avenida Paulista. A partir das 10 horas, a faixa da direita fica bloqueada entre as Ruas Pamplona e Professor Otávio Mendes, no sentido Consolação, por conta das obras de readequação urbanística e viária da via. O trecho deve ser liberado em 60 dias.