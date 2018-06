CET confirma reabertura da Rua dos Pinheiros hoje

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) confirmou ontem que a liberação da Rua dos Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, seria feita hoje, a partir das 5 horas. Conforme informação do Consórcio Via Amarela, responsável pelas obras da Linha 4 do Metrô (Luz-Vila Sônia), já foi concluído o trabalho no trecho entre as Ruas Mourato Coelho e Mateus Grou. A área estava interditada desde quarta-feira passada, quando apareceu um buraco na pista. De acordo com o consórcio, o afundamento aconteceu enquanto o tatuzão - equipamento que perfura o solo para construção do túnel - abria caminho para a futura Estação Oscar Freire. A máquina encontrou um espaço vazio no subsolo, que teve de ser preenchido com cimento. NOVA INTERDIÇÃO Apesar da liberação, o Consórcio Via Amarela solicitou uma nova interdição no próximo fim de semana. Segundo os técnicos consórcio ainda é necessária a realização de serviços complementares. De acordo com a CET, a nova interdição na Rua dos Pinheiros ocorrerá no mesmo trecho, das 5 horas de sábado até as 5 horas da segunda-feira. Depois da localização do primeiro buraco no subsolo, na quinta-feira passada, um equipamento de ultra-som detectou mais pelo menos 29 ocos no trecho entre a Mateus Grou e a Mourato Coelho. O trecho foi interditado para preenchê-los com cimento. Os engenheiros do consórcio afirmam que é comum encontrar esses espaços vazios quando são realizadas escavações no subsolo e que a obra não oferece riscos para os moradores e comerciantes vizinhos.