CET estima que 1,5 milhão de veículos deixem SP no feriado A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) estima que aproximadamente 1,5 milhão de veículos devem deixar a Capital no feriado desta quinta-feira, 25, data em que se comemora o 453.o aniversário de fundação da cidade de São Paulo. Para os motoristas que quiserem evitar congestionamentos, a CET recomenda que evitem viajar entre o período das 14 horas às 22 horas desta quarta e das 8 horas às 13 horas de quinta. Já para o retorno, recomenda-se que os motoristas evitem viajar entre 14 horas e 22 horas de domingo e das 8 horas às 13 horas de segunda. A CET informa ainda que irá liberar totalmente a pista local da Marginal do Pinheiros, sentido da Rodovia Castelo Branco, a partir desta quarta, às 10 horas. A interdição voltará à 1 hora de quinta. No restante da semana, a CET manterá a interdição, que vem sendo realizada em razão do desmoronamento das obras da futura Estação Pinheiros Linha 4-Amarela do Metrô - com liberação de uma faixa da via local, entre 5 horas e 23 horas. A pista expressa permanecerá totalmente liberada. Litoral Deste número de 1,5 milhão de veículos estimado pela CET, 500 mil veículos devem trafegar pelas rodovias Anchieta-Imigrantes e pela Presidente Dutra. De acordo com a concessionária Ecovias, que monitora o Sistema Anchieta-Imigrantes, são esperados de 260 mil até 380 mil veículos, descendo com direção à Baixada Santista, entre quinta a Domingo. A Ecovias implantará, já na quarta a partir das 17 horas, a Operação Descida, com sete faixas para descida e três para subida, sentido capital. Os veículos com direção ao litoral poderão utilizar as duas pistas da Via Anchieta e a pista Sul da Rodovia dos Imigrantes. A subida será feita pela pista norte da Rodovia dos Imigrantes. A operação especial de descida será colocada em prática novamente na quinta, entre as 6 horas e 16 horas e também na sexta-feira, entre as 18 horas e 24 horas. No sábado, entre às 8 horas e 13 horas, a concessionária retoma a operação 7X3. No mesmo dia, a partir das 20 horas, o Sistema se prepara para receber os veículos em direção à Capital e, para isso, a Ecovias inicia a Operação Subida (2x8), que se estenderá até às 24 horas. Nesse esquema, duas pistas da rodovia dos Imigrantes e a pista norte da via Anchieta serão destinada aos veículos que retornam à capital, enquanto a pista sul da Anchieta fica para ser usada com destino ao litoral. O mesmo esquema volta a funcionar das 11 horas de domingo até às 2 horas da madrugada de segunda, 29. A Ecovias destaca, no entanto, que os horários de início e término das operações podem sofrer alterações em função do volume de tráfego nas rodovias. Via Dutra O motorista que utilizar a Via Dutra durante o feriado não deve enfrentar problemas de tráfego, segundo a concessionária da rodovia, a NovaDutra. A concessionária prevê movimento tranqüilo na rodovia que liga São Paulo ao Rio de Janeiro. De acordo com a NovaDutra, cerca de 185 mil veículos devem deixar a capital paulista entre quarta e quinta. O pico de fluxo de veículos estimado pela concessionária deve ocorrer na quarta-feira, das 16 horas às 20 horas, quando devem circular 7,5 mil veículos por hora, e na quinta, das 10 horas às 14 horas, quando 5.000 veículos devem trafegar, por hora, pela Via Dutra. Para o retorno do feriado, a NovaDutra alerta para o fluxo intenso de veículos entre domingo, das 16 horas às 20 horas, e na segunda, das 6 horas às 9 horas. A concessionária lembra ainda que por conta de o feriado ser apenas municipal as obras na rodovia serão conduzidas normalmente durante os dias do feriado. Interior Aos paulistanos que irão viajar para o interior, a concessionária AutoBan, que controla as rodovias Anhangüera e Bandeirantes, recomenda que evitem viajar entre 15 horas e 20 horas da quarta, e entre 7 horas às 12 horas e das 16 às 20h na quinta-feira. A AutoBan espera que cerca de 636 mil veículos circulem pelas duas rodovias entre quarta a domingo. Para o retorno à capital, a maior concentração de veículos, segundo a AutoBan, está prevista para o horário entre 15 horas e 22 horas do domingo. A concessionária ressalta que no domingo, das 14 horas às 22 horas, os caminhões com destino à capital pela rodovia dos Bandeirantes deverão utilizar a rodovia Anhangüera no trecho do km 47 ao km 23, entre Jundiaí e São Paulo. O acesso é na Saída 48 da Rodovia dos Bandeirantes. O objetivo do desvio, de acordo com a AutoBan, é melhorar a distribuição do tráfego e estimular a utilização da Via Anhangüera.