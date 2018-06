CET fecha hoje faixas dos 2 lados da Paulista A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai ampliar hoje a interdição da Avenida Paulista para obras nas calçadas da via. A faixa da direita ficará bloqueada nos dois sentidos no trecho entre a Rua Augusta e a Alameda Ministro Rocha Azevedo. Com a interdição, a CET desativará a conversão à esquerda da Paulista para a Bela Cintra.