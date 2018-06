CET fecha pistas da Marginal do Pinheiros

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai interditar, de amanhã até sábado, o trecho entre as Pontes Ary Torres e Morumbi da Marginal do Pinheiros, no sentido Interlagos, na zona sul de São Paulo. Serão fechadas alternadamente as pistas expressa e local, entre 23 e 5 horas. Segundo a CET, agentes de trânsito estarão no local para orientar os motoristas e indicar rotas alternativas. O local será interditado para o içamento de estrutura das obras de construção da ponte estaiada, um prolongamento da Avenida Jornalista Roberto Marinho, que vai passar por cima da Marginal do Pinheiros. A previsão é que a ponte seja inaugurada em março. A construção dessa passagem vai custar R$ 233 milhões e faz parte da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada. A obra foi projetada na gestão de Martha Suplicy (PT) e suspensa no início de 2005, quando José Serra (PSDB) assumiu a Prefeitura. RODÍZIO O rodízio de veículos em São Paulo está suspenso desde ontem e deixa de vigorar até o dia 14 de janeiro. A medida foi adotada pela CET porque, nesta época do ano, diminui o tráfego na capital. Desta vez, a suspensão do rodízio vai durar 21 dias. Nos anos anteriores, o período foi de 30 dias. O rodízio tira das ruas do centro expandido cerca de 20% da frota da capital, que é de 5,5 milhões de veículos. Em julho, aproveitando as férias escolares, o prefeito Gilberto Kassab (DEM) determinou a suspensão do rodízio em caráter experimental. A medida não funcionou. A cidade enfrentou grandes índices de congestionamento e motoristas chegaram a pedir a volta da restrição.