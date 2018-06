CET instala 9 novas lombadas eletrônicas Novas nove lombadas eletrônicas estão multando em São Paulo desde ontem. Os equipamentos foram instalados principalmente em ruas da zona leste, como Estrada da Barreira Grande, Rua Fernão Carrillo, Jardim Tamoio e Avenida Paranaguá. Na maioria dos endereços, a velocidade máxima é de 40 km/h. Só na altura do 3.107 da Avenida Giovanni Gronchi, na zona sul, o limite é de 50 km/h. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) mantém em operação cem lombadas eletrônicas, que estão gradativamente sendo substituídas por novas. Desde ontem, com o funcionamento de mais nove lombadas, a Prefeitura passou a contar com a fiscalização de 49 equipamentos recém instalados e 51 antigos.