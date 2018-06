CET interdita Avenida Tiradentes

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai interditar por cerca de uma semana o acesso à Marginal do Tietê pela Avenida Tiradentes, na zona norte da capital. A via ficará fechada a partir de hoje às 22 horas, no trecho entre a Rua General Carmona e a própria pista local da Marginal, no sentido Ayrton Senna. A interdição ocorre por causa das obras de ampliação da Marginal do Tietê. A CET criou um desvio alternativo para os motoristas que seguem a partir do centro pela Avenida Tiradentes. Eles precisarão virar à esquerda no semáforo da Porto Seguro e depois à direita na Praça Bento de Camargo Barros, que também serve como um acesso para a marginal. O trecho entre a Porto Seguro e o início das obras servirá apenas para trânsito local de moradores e comerciantes da região. Mesmo com o caminho alternativo, a CET sugere que os motoristas evitem trafegar pelo local. As obras de ampliação da Marginal já provocaram a interdição de dois pontos da via. Desde o dia 18 do mês passado, está fechada para circulação de veículos uma das faixas que liga a pista expressa à local entre as Pontes da Freguesia do Ó e do Piqueri (sentido Castelo Branco). Também foi interditada na mesma data a pista auxiliar que passa sob a Ponte do Piqueri. A obras de construção de uma nova pista estão previstas para serem entregues em 2010. PINHEIROS A Companhia de Engenharia de Tráfego também vai interditar por um período de 20 dias um trecho da Rua Padre de Carvalho para as obras de revitalização do Largo da Batata, em Pinheiros. A via ficará fechada entre as Ruas Sumidouro e Pais Leme, a partir de amanhã às 7 horas. Quem segue pela Rua Padre de Carvalho, no sentido do centro, precisará virar à direita na Rua do Sumidouro e seguir até a Amaro Cavalheiro. Os motoristas devem então virar à esquerda, continuar por dois quarteirões e virar novamente à esquerda na Rua Pais Leme - a Padre de Carvalho termina nessa via. Além disso, para obras pontuais, estão previstas interdições ainda esta semana nas Avenidas Aricanduva e Salim Farah Maluf. Para ficar alerta às mudanças e aos desvios, basta acessar o site da CET: www.cetsp.com.br.