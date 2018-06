CET interdita pista expressa da Marginal para obra A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai interditar a pista expressa da Marginal do Tietê (no sentido Ayrton Senna), hoje e amanhã, para reparo na tubulação de gás, poda e remanejamento de árvores. As interdições ocorrem das 23h30 às 5 horas, desde 500 metros antes da Ponte da Freguesia do Ó até a Ponte das Bandeiras.