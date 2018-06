CET interdita túnel Jânio Quadros em São Paulo A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informou que irá interditar o túnel Jânio Quadros entre às 23h30 desta quarta-feira e às 4h30 de quinta-feira. Na madrugada de quinta para sexta-feira a via será interditada no mesmo horário. Segundo a CET, esta paralisação no túnel será feita para realizar serviços de manutenção do sistema elétrico e de iluminação, pela Secretaria de Infra-Estrutura Urbana (Siurb). Segundo a CET, quem estiver seguindo com destino à Avenida Lineu de Paula Machado deve seguir pelas avenidas Juscelino Kubitschek, Nações Unidas, Ponte Cidade Jardim e avenidas dos Tajurás e Lineu de Paula Machado. Já os motoristas com destino à Avenida Engenheiro Oscar Americano devem seguir pelas avenidas Juscelino Kubitschek, Nações Unidas, Ponte Cidade Jardim, Avenida dos Tajurás, Praça Professor Américo de Moura e Avenida Engenheiro Oscar Americano. A Engenharia de Campo da CET irá monitorar a interdição e orientar motoristas e usuários. Para mais informações, os motoristas podem ligar no telefone 156, da Prefeitura.