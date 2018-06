CET libera avenida Francisco Matarazzo A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai liberar o tráfego na pista bairro-centro da avenida Francisco Matarazzo, entre o viaduto Antártica e o elevado Costa e Silva, a partir das 18 horas de amanhã. A interdição foi necessária para mais uma etapa das obras do corredor de ônibus São João. Em virtude de pequenas obras que ainda continuam ocorrendo na avenida, a CET vai manter a sinalização das rotas alternativas, no sentido bairro-centro, pela rua Turiassu e avenida Auro Soares de Moura Andrade; e no sentido centro-bairro pela rua Tagipuru e avenida Auro Soares de Moura Andrade. Os ônibus que se utilizam da rua Mário de Andrade e avenida Auro Soares de Moura Andrade com destino ao bairro voltarão a circular pela avenida Francisco Matarazzo.