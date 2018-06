CET libera último trecho interditado em avenida na zona sul de SP

São Paulo - A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) liberou por volta das 16h30 deste domingo, 10, o acesso da Avenida Washington Luís à Avenida Vicente Rao, na zona sul de São Paulo. Um acidente com uma supercarreta prejudicou o tráfego no local.

A pista da alça de acesso estava parcialmente bloqueada para a instalação de um novo poste. O trabalho foi feito pela Eletropaulo.

A carreta superdimensionada, que interditava a Washington Luís desde o dia 2 deste mês, foi retirada da via nesta madrugada. A operação terminou por volta das 5 horas. As 9h40, o tráfego foi liberado na via nos dois sentidos.

Os trabalhos para remoção do veículo começaram na noite de sexta-feira, 8. No sábado, 9, o transformador de 198 toneladas foi retirado da carreta. Participaram da operação especial de remoção 200 agentes de tráfego e 130 viaturas, incluindo guinchos e motos.

No último sábado, o motorista da carreta superdimensionada que transportava um transformador de 198 toneladas de Guarulhos para o Porto de Santos, de onde seguiria para o Egito, perdeu o controle do veículo ao fazer uma curva. A carreta bateu, tombou e atingiu um muro.