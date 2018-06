CET monta esquema de trânsito para a final da Copa A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) terá no domingo um esquema especial para monitorar o trânsito na cidade, principalmente na região da Avenida Paulista, que poderá ser palco de comemorações da torcida no caso de uma vitória brasileira contra a Alemanha, no jogo válido pela final da Copa do Mundo. Os operadores de tráfego da CET montarão bloqueios, farão desvios do trânsito e a reprogramação dos semáforos para garantir alternativas à circulação dos veículos.