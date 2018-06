CET não prevê trânsito recorde em SP, apesar da greve e feriado O gerente da central de operações da Companhia de Engenharia e Tráfego (CET), Paulo Viana, não acredita que o recorde de congestionamento do ano no período da tarde - de 146 quilômetros registrado no dia 11 de abril - seja quebrado nas próximas horas, mesmo sendo véspera de feriado e tendo a greve dos metroviários. Naquela ocasião, houve manifestação de professores, chuva e problemas no asfalto da marginal Tietê. Hoje pela manhã, o índice de 126 quilômetros de congestionamento foi o maior do ano no período matutino.