CET recomenda saída após 22h de amanhã A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) estima que 1,5 milhão de veículos devem sair da capital paulista no feriado prolongado do Dia do Trabalho. Recomenda-se aos motoristas que programem suas viagens para o período entre as 22 horas de quinta-feira e as 6 horas de sexta, quando o volume de veículos nas ruas é menor.