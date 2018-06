CET registra segundo maior congestionamento do ano em SP O excesso de veículos deixa o trânsito complicado na capital paulista nesta sexta-feira à noite. Às 19 horas, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) registrou 150 quilômetros de congestionamento nas principais ruas e avenidas da cidade, considerado o segundo maior índice do ano para o horário e dia da semana. O recorde anterior ocorreu dia 11 de abril com 149 quilômetros de vias congestionadas, por causa da chuva, obras na Marginal do Tietê e manifestação de professores. O maior congestionamento do ano, no período da noite, foi registrado no dia 13 de junho, com 174 quilômetros, causado pelo excesso de veículos e também por conta de várias blitze realizadas pela polícia