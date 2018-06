CET reverte decisão e pode deter ato no centro A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) conseguiu reverter parcialmente a liminar que permitia um ato da Associação dos Servidores do Tribunal de Justiça (Assetj) hoje na Praça João Mendes, no centro. A CET pode impedir a Assetj de ocupar vias públicas na manifestação, de parar no local caminhões e carros de som e também aplicar multas aos infratores.