CET suspende rodízio de veículos na sexta A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) de São Paulo suspenderá o rodízio de veículos na sexta-feira,31. Com isso, poderão circular normalmente os com placas de finais 9 e 0. Na segunda-feira, volta a vigorar a proibição de circulação de veículos com placas finais 1 e 2, no período entre 7 e 10 horas e 17 e 20 horas.