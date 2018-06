CET terá equipamentos novos Os agentes da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) estarão mais equipados nas vias de São Paulo daqui a dois meses. O atendimento de ocorrências de trânsito e o registro de multas serão agilizados com novos computadores de mão e radiocomunicadores. A CET estima que a operação conjunta dos dois aparelhos reduza em até 15 minutos a resposta aos atendimentos. Até o fim de abril, 595 palmtops serão distribuídos a 1.500 marronzinhos que vão revezar os equipamentos nos três turnos de trabalho. Os aparelhos foram adquiridos em sistema de comodato pela administração municipal. A empresa Vivo, que opera os celulares usados pela companhia, vai trocar os aparelhos e prestar o serviço a R$ 96,6 mil mensais - R$ 162,50 por palmtop. Com um menu personalizado na tela do computador de mão, as informações sobre acidentes e interferências nas vias, por exemplo, serão passadas online para a central.