CET vai fazer nova proposta aos marronzinhos O presidente da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), Francisco Mascena, prometeu apresentar aos marronzinhos, na segunda-feira, uma nova proposta de reajuste salarial. Para forçar o presidente da CET a receber uma comissão da diretoria do sindicato, cerca de 500 marronzinhos fizeram uma manifestação no pátio da empresa, hoje à tarde. "Durante a reunião, Mascena colocou para a gente as dificuldades financeiras pelas quais a empresa passa, mas prometeu que iria discutir com os secretários de Finanças e de Transportes para que a Prefeitura apresente uma proposta melhor", informou Luiz Antônio Queiroz, presidente do Sindiviário. "Caso não seja apresentada uma boa proposta, nós iremos cruzar os braços", ameaçou Queiroz. A categoria, que reivindica 15,9% de reposição das perdas salariais no período de 2000 a 2002 e 4% de aumento real, rejeitou a proposta de 5% de reajuste feita pela Prefeitura, na semana passada. Até segunda-feira, os marronzinhos continuarão realizando a chamada operação-padrão. "Vamos continuar dando prioridade à educação, orientação, fluidez e segurança no trânsito. As multas ficam para o último caso", afirmou o sindicalista.