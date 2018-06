CET vai interditar duas pontes neste domingo

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai interditar parcialmente as pontes das Bandeiras e Jânio Quadros neste domingo, 4, para execução de levantamento topográfico para as obras da Nova Marginal Tietê.

Na Ponte das Bandeiras a interdição acontecerá entre às 8 e 12 horas, em duas faixas, nos dois sentidos da via. Na Ponte Jânio Quadros, a interdição ocorrerá entre as 12 horas e as 16 horas.

As obras de ampliação da Marginal Tietê vão acrescentar três faixas em cada sentido nos 23 quilômetros de pistas da Marginal, além da construção de quatro novas pontes (Complexo Bandeiras, Cruzeiro do Sul, Tatuapé e Complexo Dutra/Castelo Branco) e três viadutos para melhorar a fluidez das vias local e expressa.