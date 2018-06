CET vai interditar Túnel do Anhangabaú A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai interditar totalmente o Túnel Anhangabaú, no sentido Aeroporto, das 23h30 de hoje até as 5 horas da manhã de amanhã. De acordo com a Assessoria de Imprensa da companhia, o órgão vai monitorar o trânsito na região e orientar os motoristas. O túnel, que liga as Avenidas 9 de Julho e 23 de Maio à Rua Prestes Maia, será bloqueado para instalação de uma bomba de drenagem elevatória.