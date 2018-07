CET vai monitorar o trânsito no feriado A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai monitorar o trânsito durante o feriado prolongado, de 14 a 19 de novembro. A partir das 13 horas de quarta-feira, amanhã, 14 de novembro será implantada a "Operação Estrada" nas ruas e avenidas que dão acesso às rodovias. A previsão é que aproximadamente 1 milhão e 200 mil veículos deixarão a cidade rumo à estradas. Funcionários da CET percorrerão os principais corredores da cidade com o objetivo de proporcionar maior segurança e fluidez do trânsito. Os terminais rodoviários Tietê, Barra Funda, Jabaquara e Bresser também serão monitorados pela CET a fim de garantir acesso rápido e seguro para um número estimado de 650 mil passageiros e 29 mil ônibus. A fiscalização será rigorosa nas marginais, visando coibir o excesso de velocidade e o tráfego de caminhões pela faixa esquerda.