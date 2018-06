CET vê lentidão menor; consultor faz ressalvas A Prefeitura começou a veicular na TV uma propaganda anunciando queda de 27% nos congestionamentos com a restrição de caminhões. Com base no relatório mensal, que indica as variações no horário de pico, não é possível chegar a esse índice. O consultor de tráfego e ex-funcionário da CET Sérgio Ejzenberg critica que a avaliação da medida e a divulgação dos dados sejam feitas pelo mesmo órgão que adotou as mudanças. "A direção é parte interessada no resultado, no sentido de reafirmar a validade das medidas. A CET não é isenta para esse levantamento."