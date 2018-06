Cetesb acusa empresa de contaminar terreno Uma empresa é acusada de demolir irregularmente galpões com lixo tóxico no Jaguaré, zona oeste de São Paulo. Segundo a Cetesb, a Construtora São José retirou telhas e derrubou paredes do imóvel, permitindo que a chuva espalhasse o material. Há risco de contaminação do solo e do lençol freático. A construtora diz que não fez nada sem autorização.