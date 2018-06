Cetesb comete erros e refaz avaliação A Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (Cetesb) está refazendo o Inventário de Resíduos Sólidos Domiciliares 2009, que avalia os aterros sanitários utilizados pelas 645 cidades paulistas. Foram identificados problemas e erros no estudo lançado no início de junho, incluindo a indicação errada sobre falta de licença de operação de vários aterros, como os de Santo André e Mauá. Já o aterro Pajoan, em Itaquaquecetuba, na Região Metropolitana, que aparece no relatório como portador de licenças de instalação e de operação, está atuando de forma irregular. Tanto que a companhia não renovou a licença de operação do depósito e multou a Pajoan duas vezes. A empresa vai recorrer à Justiça.