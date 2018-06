Céu nublado, frio e chuva forte em São Paulo nesta quarta

O céu deve ficar nublado, com frio e possibilidade de chuva forte nesta quarta-feira, 24, em São Paulo. Novas áreas de instabilidade reforçam as nuvens carregadas e provocam pancadas de chuva, que podem ser de moderadas a fortes no Estado. A máxima não deve passar dos 20 graus na capital, que tem mínima de 14 graus nesta quarta. Na quinta-feira, 25, o tempo não muda muito e a máxima também não passa dos 20 graus na capital paulista. Na sexta, as nuvens diminuem um pouco, o sol reaparece e a temperatura sobe, podendo chegar até os 30 graus. Com a elevação de temperatura, a previsão é de pancadas de chuva. O tempo não deve mudar muito no fim de semana, que será de sol com pancadas de chuva à tarde. País As áreas de instabilidade espalham muitas nuvens carregadas sobre o Sudeste e o Centro-Oeste do Brasil nesta quarta-feira. Uma nova massa de ar seco deixa o tempo ensolarado, sem chuva, no Rio Grande do Sul, no sul e no sudoeste do Paraná e no interior de Santa Catarina. Céu nublado, com chuviscos, no restante das áreas paranaenses. O sol predomina e ainda não chove na maior parte do Nordeste. Sol com chuva passageira no litoral leste nordestino e no centro-sul e no oeste do Maranhão. Sol com pancadas de chuva nas outras áreas do Brasil.