Ceumar e Rubi dão show no Sesc Pompeia Idealizado para acolher novos artistas, o projeto Prata da Casa do Sesc Pompeia comemora 10 anos de existência e sucesso. Neste mês se apresentam alguns dos principais nomes que já passaram por ali. A estreia foi na quinta-feira, com Giana Viscardi. Hoje será a vez de Ceumar e Rubi. Rua Clélia, 93; tel.: 3871-7700; 18h, R$ 12.