CGU encontra indícios de dupla aposentadoria

A CGU cruzou registros das bases de dados do Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos do governo e do Instituto Nacional do Seguro Social. Sobre o quadro total de 2.394 servidores aposentados nos dois sistemas, com provável utilização de um mesmo tempo de contribuição em ambas as concessões, há indícios de irregularidades no pagamento de 1.427 aposentadorias no regime próprio do servidor e 967 no regime da Previdência, totalizando valor anual de R$ 18 milhões e R$ 28,2 milhões, respectivamente.

Considerando o período de recebimento irregular como o compreendido entre a data de inatividade do servidor, para o regime próprio federal, e a data de início do benefício, para o regime de Previdência, até junho de 2009, o montante com indícios de pagamento irregular alcança R$ 272 milhões. A CGU constatou 1.022 servidores que averbaram o tempo de contribuição ao do INSS, mas ainda não tiveram a aposentadoria concedida com base nesse regime.