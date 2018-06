CGU identificou irregularidades e sugeriu alterações A Controladoria-Geral da União (CGU) informou que já identificou irregularidades no Segundo Tempo, do Ministério do Esporte, e disse que recomendou a "reavaliação e a reformulação do programa". Entre os problemas encontrados estão, segundo nota enviada ao Estado, "inadequação nos procedimentos para escolha das ONGs", "descumprimento dos planos de trabalho previstos", "falhas na execução dos objetos pactuados", "impropriedades e irregularidades na licitação", entre outras coisas.