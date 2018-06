Chacina deixa 4 mortos em Porto Alegre

Quatro pessoas morreram a tiros na zona norte de Porto Alegre na noite desta quarta-feira, 15. No local três homens vieram a óbito, e um quarto atingido chegou a ser socorido mas não resistiu aos ferimentos.

Por volta das 20h30 homens armados no interio de um veículo passaram na frente de um bar no bairro Rubem Berta, e efetuaram disparos que atingiram pelo menos quatro pessoas, segundo a Brigada Miliar de Porto Alegre.

As vítimas fatais foram 4 homens, sendo um deles, de iniciais M. A. L. S, menor e tinha, com 16 anos. Os demais mortos são Jonatan Leandro Alves de olveira, de 33 anos, Osmar da Cruz Vieira, de 40 anos, e Devis da Cruz Vieira, de 23 anos, que chegou a ser socorrido mas acabou morrendo no Hospital Cristo Redentor.

Até o momento não há informações sobre as causas dos disparos. O caso será investigado pela polícia civil, na Delegacia de Homícidios.