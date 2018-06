Chacina deixa cinco jovens mortos em Salvador Cinco corpos de homens jovens foram encontrados pela polícia hoje em um matagal do Bairro da Paz, um dos mais violentos de Salvador. Além de marcas de tiros, dois dos corpos tinham cordas amarradas no pescoço. Segundo a polícia, a chacina ocorreu na madrugada de terça-feira. Com os corpos, os investigadores encontraram dinheiro e pequena quantidade de crack, o que fez a polícia suspeitar de disputa por pontos de venda de drogas no bairro como motivo do crime. Apenas dois dos jovens haviam sido identificados, Thiago Oliveira e Fábio Ferreira. O primeiro tinha passagens pela Delegacia de Camaçari, na região Metropolitana de Salvador, por assalto.