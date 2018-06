Chacina deixa cinco mortos na Baixada Fluminense

Bruno Lupion, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Uma chacina no bairro do Éden, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, deixou cinco mortos e pelo menos sete feridos no início da noite de domingo, 24.

Testemunhas relataram à Polícia Civil que quatro homens fortemente armados chegaram em uma picape Toyota Hilux, por volta das 19h30, e abriram fogo contra pessoas que participavam de uma festa na Rua Cruz da Fé. Os assassinos fugiram em seguida e até o momento ninguém foi preso.

As vítimas feridas foram encaminhadas aos Hospitais da Posse e Saracuruna, e o caso foi registrado no 64º Distrito Policial de São João de Meriti.