Chacina deixa quatro mortos em Cajamar Quatro pessoas foram assassinadas na madrugada deste domingo no município de Cajamar, região metropolitana de São Paulo. De acordo com a polícia, o caso aconteceu, por volta da 1h30, num barraco da favela localizada no bairro de Polvilho. Os criminosos invadiram a área e executaram três vítimas dentro do barraco e uma quarta que estava do lado de fora. As vítimas, ainda não identificadas, chegaram a ser socorridas no Hospital de Cajamar, mas não resistiram. A polícia informou que encontrou drogas e dinheiro no barraco, mas não especificou a quantidade. Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Jundiaí.