Chacina deixa três mortos em Guarulhos Três pessoas foram assassinadas a tiros na madrugada deste domingo em Guarulhos, na Grande São Paulo. Segundo a Polícia Militar, foram mortos com disparos na cabeça Daniel Rodrigo Vieira, de 22 anos, a mulher dele, Daniele Fernandes da Silva, também de 22 anos, e um jovem, provavelmente menor, que não portava documentos. O filho do casal assassinado, um bebê de sete meses, foi poupado pelos criminosos. De acordo com a polícia, Daniel Rodrigo Vieira possuía antecedentes criminais, mas os motivos da chacina ainda são desconhecidos. Até o momento, ninguém foi preso. Com esse caso, subiu para 32 o números de chacinas registradas desde o início do ano na capital e na Grande São Paulo, totalizando 105 mortos.