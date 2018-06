Chacina deixa três mortos na zona leste de SP A Polícia de São Paulo registrou mais uma chacina na cidade neste feriado de Corpus Christi. Desta vez, as execuções aconteceram na zona leste da capital paulista. Segundo o Centro de Operações da PM (Copom), três rapazes foram assassinados com diversos tiros, por volta das 14 horas, num terreno baldio na Rua Astrogildo Cintra, altura do número 3-A, no bairro de Cangaíba. As primeiras informações dão conta de que os jovens empinavam pipa esta tarde no local quando ocorreu um tiroteio. Um dos adolescentes, de 22 anos, foi atingido por oito tiros; outro, também de 22 anos, foi ferido mortalmente com quatro disparos e o terceiro, com três tiros. No terreno, outros garotos jogavam bola, mas ninguém declarou nada que pudesse ajudar a polícia. Um dos rapazes mortos já teria sido detido por causa de drogas. Policiais militares estão preservando a área aguardando a chegada do delegado de plantão do 10.º Distrito da Penha, onde a ocorrência deverá ser registrada.