Chacina mata 8 da mesma família no Maranhão

Uma chacina deixou oito pessoas de uma mesma família mortas no município de Zé Doca, a 320 quilômetros de São Luís, no oeste do Maranhão. De acordo com a Polícia Militar do município, uma denúncia anônima levou os soldados até o povoado de Quadra Cumaru, a cinco quilômetros do centro da cidade, na noite de segunda-feira, 7. Em uma casa, por volta das 23 horas, os policiais encontraram primeiramente o corpo de Jonas Lira Oliveira, chefe da família, e logo depois, os corpos de três mulheres e outras quatro crianças. Segundo a PM, ainda não foi possível concluir a identificação das vítimas, pois a maioria não possuía documentos. As primeiras investigações revelaram que a família havia vendido uma propriedade na região e iriam se mudar para Roraima. A notícia de que eles estavam com dinheiro em casa pode ter chamado atenção de matadores. Três pessoas já foram detidas para averiguação de participação no crime, porém os nomes não foram informados. Se ficar comprovada a autoria da chacina, moradores temem clima de revolta no município.