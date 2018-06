Chacina mata quatro pessoas da mesma família em Campinas

Ricardo Valota, do estadão.com.br,

Quatro pessoas de uma mesma família foram mortas a tiros, na tarde de segunda-feira, 17, numa residência localizada na Rua Romeu Cicarelli, no Jardim Novo Maracanã, em Campinas, interior paulista.

Seriam três os autores do crime, sendo que dois, ambos encapuzados, invadiram a casa, atiraram contra quatro pessoas e fugiram em um Gol branco, ocupado pelo terceiro criminoso.

Foram mortos o porteiro Isaías Anacleto Ribeiro, de 44 anos, a mulher dele, Silvana Camargo Ribeiro, 43, o filho do casal, William Camargo Ribeiro, 20, que trabalhava como cabeleireiro, e a mãe do porteiro, Lidia Silva Ribeiro, 82. Uma criança de 7 anos dormia no quarto e saiu ilesa. Não se sabe ainda se ela foi poupada pela dupla ou se os criminosos simplesmente não a viram.

Uma das mãos do cabeleireiro foi cortada e levada pelos assassinos. O caso foi registrado no 1º Distrito Policial da cidade, cujos policiais negaram-se a passar mais detalhes. A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) tentará solucionar o crime.