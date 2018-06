Chalita diz contar com apoio de Dilma para disputar em SP Após ter conversado com o ex-presidente Lula - entusiasta da candidatura do ministro Fernando Haddad em São Paulo - e ter anunciado que mantém a pretensão de disputar a Prefeitura, o deputado Gabriel Chalita (PMDB-SP) afirmou ontem que conta com o apoio da presidente Dilma Rousseff. "Eu jantei com a presidente Dilma essa semana, falei do meu entusiasmo em ser candidato a prefeito de São Paulo. Ela incentivou, disse que é ótimo." Chalita descartou a possibilidade de ser convidado para um ministério e deixar o caminho livre para Haddad. "Ela não vai me convidar por saber desse propósito meu e do PMDB."