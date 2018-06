Chamem o ladrão! Nem tudo está perdido! Acaba de surgir em São Paulo um novo tipo de quadrilha especializada em devolver, sem danos de manuseio ou marcas da maldade, as joias e obras de arte roubadas na vizinhança rica dos Jardins. O crime organizado está de parabéns pela atitude! E que o desfecho do assalto à mansão de Ilde Maksoud sirva de exemplo a todo gênero de ladrão em atividade no Brasil. Devolve a parada, vai! O delegado imodesto que investiga a recuperação das telas de Portinari, Tarsila e Teruz credita o final feliz ao cerco policial que fez o bando se livrar do flagrante. Para um desses entendidos em arte que acompanhava o caso, os caras só se deram conta de que não existe mercado no Brasil para esse tipo de ganho no dia seguinte ao assalto. Até o fechamento desta edição, ninguém havia considerado publicamente a hipótese do arrependimento. Vai ver tem bandido por aí que não está se lixando para a opinião pública, ué! PINTO NO LIXO "Não deixe de ir à Mangueira, querida!" Bill Clinton, ao saber que Hillary vem mesmo ao Brasil no final do mês CAINDO NO RIDÍCULO Cristina e Néstor Kirchner estão indo pelo mesmo caminho de Rosinha e Anthony Garotinho. Repara só! Último tango em Brasília Os canais a cabo de jornalismo deviam tomar mais cuidado com as legendas que resumem a notícia apresentada. "Mantega mexe na poupança", francamente, pode ter criança na sala, caramba! Inimigo comum Sérgio Moraes, o deputadozinho que está se lixando pra todo mundo, pode ter prestado um serviço inestimável a todos nós. De uma hora para outra, até Ronaldo Caiado ficou do lado da opinião pública. Evasão de privacidade William Bonner e Fátima Bernardes entraram na campanha "faça xixi no banho para economizar água". Só se fala disso na redação do Jornal Nacional. CPI do Bento O presidente da Petrobrás reclama do tratamento que por aqui se dispensa à empresa, mas quem também virou uma espécie de Geni nesta semana foi o papa. Bento XVI anda apanhando um bocado em sua passagem pelo Oriente Médio. Que crise? Bem que o governo avisou que as coisas iam melhorar depois de julho. Camila Pitanga volta às novelas da Globo logo no comecinho do segundo semestre. Espécie em extinção O número de suspeitos com gripe suína no Rio caiu ontem para 1. Não é nada, não é nada, é mais que a média identificada na maioria dos crimes investigados no Estado.