Charge de macaco provoca demissão em jornal do Paraná O chargista Solda, que trabalhou no Pasquim e no Jornal do Brasil, foi demitido na segunda-feira do jornal O Estado do Paraná, atualmente publicado só na internet, após o blog do jornalista Paulo Henrique Amorim ter visto conotação racista em uma charge sobre a visita do presidente norte-americano, Barack Obama. O desenho mostra um macaco fazendo gesto de "banana" e a frase: "Almoço para Obama terá baião de dois, picanha, sorvete de graviola... e banana, muita banana". Depois do post de Amorim, O Estado do Paraná tirou a charge do ar e demitiu Solda. Ele nega que Obama esteja representado pelo macaco, como críticos do desenho apontaram. "Não tem nada a ver com o Obama, com racismo. Quis me referir à república das bananas." O chargista reclama de não ter sido ouvido pelo blog. A direção do jornal nem Amorim quiseram comentar o caso.