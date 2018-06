Chávez inaugurou campanha contra 'golpismo midiático' A noção de "terrorismo" ou "golpismo midiático" ganhou força em março de 2008, quando o governo do presidente venezuelano, Hugo Chávez, promoveu o 1.º Encontro Latino-Americano de Jornalistas contra o Terrorismo Midiático. A reunião foi convocada às pressas para o Centro Rómulo Gallegos, em Caracas, para servir como contraponto "bolivariano" à reunião semestral da Sociedade Interamericana de Imprensa (SIP), que se realizava no mesmo fim de semana, no Hotel Caracas Palace, a cerca de 500 metros.