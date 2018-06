Chefe de gabinete de Silval Barbosa é preso Sílvio Cezar Corrêa, chefe de gabinete do governador Silval Barbosa (foto), do PMDB, foi preso ontem pela Polícia Federal durante a Operação Jurupari. O ex-secretário de Meio Ambiente, Luís Henrique Daldegan, e Janete Piva, mulher do presidente da Assembleia José Riva (PP), também foram detidos. Dos 91 mandados de prisão que estão sendo cumpridos na operação, 80 são em Mato Grosso. Os presos são acusados de fraudes em planos de manejo ambientais.